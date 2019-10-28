Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a, kültür-sanata verdiği desteklerden dolayı, "Milli Birlik ve Beraberlik" madalyası verdi.
TÜRKİYE İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a, kültür-sanata verdiği desteklerden dolayı, "Milli Birlik ve Beraberlik" madalyası verdi.
SEBAHATTİN ALP
Başkan Zolan’a büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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