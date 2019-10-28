Bıçaklı muhtarlık kavgası: Bir yaralı

Aydın Nazilli'ye bağlı Yukarı Örencik mahallesinde eski muhtar ile yeni muhtarın bıçaklı kavgasında kan aktı. Yukarı Örencik mahallesinde eski muhtar İsmail Aşıcı ile Muhtar Hasan Özkaya arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

AYDIN Nazilli'ye bağlı Yukarı Örencik mahallesinde eski muhtar ile yeni muhtarın bıçaklı kavgasında kan aktı. Yukarı Örencik mahallesinde eski muhtar İsmail Aşıcı ile Muhtar Hasan Özkaya arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Arbedede Hasan Özkaya'nın akrabası Çetin Özkaya bıçaklandı. Nazilli Devlet Hatanesi'ne kaldırılan Özkaya'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Hasan Özkaya, İsmail Aşıcı, Ayse T, Ahmet Ç, Murat T. ve Cennet Ç yakalandı.

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