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Bıçaklı muhtarlık kavgası: Bir yaralı

Bıçaklı muhtarlık kavgası: Bir yaralı
Giriş Tarihi: 28.10.2019

Aydın Nazilli'ye bağlı mahallesinde eski muhtar ile yeni muhtarın kan aktı. Yukarı Örencik mahallesinde eski muhtar ile Muhtar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

AYDIN Nazilli'ye bağlı Yukarı Örencik mahallesinde eski muhtar ile yeni muhtarın bıçaklı kavgasında kan aktı. Yukarı Örencik mahallesinde eski muhtar İsmail Aşıcı ile Muhtar Hasan Özkaya arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Arbedede Hasan Özkaya'nın akrabası Çetin Özkaya bıçaklandı. Nazilli Devlet Hatanesi'ne kaldırılan Özkaya'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Hasan Özkaya, İsmail Aşıcı, Ayse T, Ahmet Ç, Murat T. ve Cennet Ç yakalandı.

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