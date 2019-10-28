Çesme’de farkındalık yaratan 29 ekim kutlaması

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında dikkat çeken bir kutlamaya imza attı. İlçedeki tüm bilboardlarda M. Kemal Atatürk fotoğrafının yanında kocaman bir ayna yer alıyor.

ÇEŞME Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında dikkat çeken bir kutlamaya imza attı. İlçedeki tüm bilboardlarda M. Kemal Atatürk fotoğrafının yanında kocaman bir ayna yer alıyor. Aynanın üst kısmında ise, "Cumhuriyet sensin, kendine iyi bak!" yazıyor.

'ÇOK İHTİYACIMIZ VAR'

VATANDAŞLARIN büyük ilgi gösterdiği ve takdir ettiği tasarımla ilgili konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, "Son dönemde ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Cumhuriyet'e her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Hayatımızı Atatürk ve Cumhuriyet'e borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Atatürk'ün kızları ve çocukları unutmamalı ki; Cumhuriyet, aynaya baktıklarında gördükleri kişinin ta kendisi. Onlar var oldukça, Cumhuriyet de yaşamaya devam edecek!" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar da bu kutlama tasarımının çok başarılı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.