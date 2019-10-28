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Duyunca "Allah'ım ben ne yaptım!" diyerek gözyaşı döktü

Duyunca Allah'ım ben ne yaptım! diyerek gözyaşı döktü

28.10.2019, 12:49

'nın Ula ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli Ahuzar Doğan (35), işe gitmek üzere Menteşe ilçesindeki evinden, saat 08.00 sıralarında 48 NS 545 plakalı otomobili ile yola çıktı. Doğan, Orhaniye Mahallesi, Pazaryeri Sokak'a geldiğinde yol kenarında yürüyen Ayşegül Şimşek'i (20) fark etmeyip, çarptı.

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