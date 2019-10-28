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'de ekim ayının sonunda havası! dolup taştı

İzmir'de ekim ayının sonunda yaz havası! Foça dolup taştı

28.10.2019, 18:05

'in turistik ilçesi 'da hava ve sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sahil ve meydanlar hafta sonu ve tatil günleri ilçe dışından ziyarete gelenlerle dolup taşıyor.

'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için her taraf bayraklarla süslendi. Vatandaşlar da bayram coşkusunu güzel havanın keyfiyle birleştirdi. Çocuklarıyla birlikte Küçük ve Büyükdeniz limanları sahillerinde gezintiye çıktı. Balık restoranları ve kafeler dolarken, midyeci, dondurmacı, kaynamış mısırcı gibi çok sayıda esnafın önünde kuyruklar oluştu.

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