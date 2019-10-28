Küçük Mahsut sevinçten uçtu

Bedensel ve zihinsel engeli yüzünden yatağa mahkum olan ve hurdacı babasının inşaat demirlerinden yaptığı yürüteçle ilk kez ayağa kalkan 12 yaşındaki çocuğa, tekerlekli sandalye ve el destekli yürüteç hediye edildi

Manisa'da hurdacı baba Resul Arap'ın bedensel ve zihinsel engelli oğlu için inşaat demirlerini toplayarak yaptığı yürütecin ardından, hayırseverler 12 yaşındaki Mahsut'a el uzattı. Hasta çocuğa tekerlekli sandalye ve el destekli yürüteç alındı. Afganistan'dan Türkiye'ye 3 ay önce gelen Resul ve Salime Arap çifti, 4 çocuğuyla Manisa'ya yerleşti. Serebral Palsi tanısı koyulan ve doğuştan yatağa mahkum kalan 12 yaşındaki Mahsut'un tedavisi için Türkiye'ye geldiklerini anlatan baba Arap, inşaatlardan topladığı demirlerden oğluna yürüteç yaptı. 12 yıl sonra ilk adımlarını atan Mahsut, büyük mutluluk yaşarken, zor durumdaki ailenin imdadına yardımseverler yetişti.



BÜYÜK MUTLULUK

Sosyal medyadan hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuran Ünzile Özkan, Mahsut'u çok sevindirdi. Destekle alınan yürüteç ve tekerlekli sandalye Mahsut'a teslim edildi. Yeni yürüteciyle sokaklarda dolaşmaya başlayan çocuk, kendisine yardım edenlere asker selamıyla teşekkür etti. Türk milletinin yardımseverliğinin kendilerini çok duygulandırdığını söyleyen baba Resul Arap, "Afganistan'da yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Burada hurdacılık yapıyorum, Mahsut'a inşaat demirlerinden yürüteç yapmıştım. En azından evden çıkabilsin diye. Türk milletine çok teşekkür ederim. Yardımlarıyla oğlumun yüzünü güldürdüler" dedi.

YARDIM HAREKATI

Mahsut ve ailesine yardımseverler aracılığıyla destek olan Ünzile Özkan da, aileye yürüteç ve tekerlekli sandalyenin yanı sıra televizyon, giyim, gıda yardımı yapıldığını da söyledi. Özkan, "Babasının Mahsut için yaptığı yürüteci gören hayırseverler destek yarışına girdi. Onların yardımıyla Mahsut'a ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeyi ve yürüteci teslim ettik. Mahsut artık yeni araçları ile sokakta dilediği gibi hareket edebilecek" diye konuştu.



NERMİN UÇTU