Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı 28 Ekim! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Karaman, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Konya'nın güney çevreleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Bitlis, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 28 Ekim Pazartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 23°C Az bulutlu ve puslu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 21°C Az bulutlu ve puslu KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli