Önce karısını yaraladı sonra kendini öldürdü

Aydın'ın Didim ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs önce eşini vurdu, sonra da kendisini öldürdü. Yaralanan kadın tedavi altına alınırken, Adnan Dal'ın cesedi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dal çiftinin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

AYDIN'IN Didim ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs önce eşini vurdu, sonra da kendisini öldürdü. Yeni mahalle 840 sokaktaki evde yaşanan olayda, eşinin açtığı boşanma davası sebebiyle konuşmak için eve gelen inşaat işçisi Adnan Dal (56) eşi Saniye Dal (50) ile tartıştı. Adnan Dal, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşine ateş ederek bacağından yaraladı. Dal, daha sonra tüfeği boğazına dayayarak tetiği çekti.



Tüfek sesini duyan komşular durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde gelen ekipler bacağından yaralanan Saniye Dal'a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırırken, Adnan Dal'ın ise yaşamını kaybettiği belirlendi. Yaralanan kadın tedavi altına alınırken, Adnan Dal'ın cesedi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dal çiftinin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN