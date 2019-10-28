Otomobille çarpısan motoru mezarı oldu

İzmir'in Foça ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

İZMİR'İN Foça ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, önceki gece saatlerinde Gerenköy'de meydana geldi. Foça'dan Menemen'e giden motosiklete, aynı istikamette gitmekte olan kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Mertcan Güler (23) ve Görkem S. (19) yola savruldu. Güler hayatını kaybederken, durumu ağır olan Görkem S. ise tedavi altına alındı.