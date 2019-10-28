Pamuk tarlaları doğal stüdyo oldu

Türkiye'nin önemli pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesindeki bembeyaz tarlalar, düğün fotoğrafçılarının stüdyosu haline geldi.

TÜRKIYE'NIN önemli pamuk üretim merkezlerinden Aydın'ın Söke ilçesindeki bembeyaz tarlalar, düğün fotoğrafçılarının stüdyosu haline geldi. Trakya'da ayçiçeği, Isparta'da gül ve lavanta bahçeleri son yıllarda düğün fotoğrafçılarının gözde mekanları arasına girerken, bunlara bir yenisi de Aydın'da eklendi. Söke'de bazı düğün fotoğrafçıları gelin ve damadın dış çekimlerini pamuk tarlalarında yapmaya başladı. Aydın'da 3 yıldır düğün fotoğrafçılığı yapan Sedat Ünlü, yaklaşık 1 yıldır pamuk tarlalarında çekim yaptıklarını dile getirdi.



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