Papatya ezgileriyle dünyayı fethedecek

Muğla Bodrum doğumlu 12 yaşındaki piyanist Papatya Biter, uluslararası başarısıyla dünyanın en ünlü konser salonlarından ABD'nin New York kentindeki Carnegie Hall'da sahne almaya hak kazandı.

MUĞLA Bodrum doğumlu 12 yaşındaki piyanist Papatya Biter, uluslararası başarısıyla dünyanın en ünlü konser salonlarından ABD'nin New York kentindeki Carnegie Hall'da sahne almaya hak kazandı. Müzik yeteneği 3 yaşındayken anaokulu öğretmenleri tarafından keşfedilen Papatya, piyanoda gelecek vaat ediyor.

CARNEGİE HALL'DE KONSER

DOKUZ Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı 9 yaşında kazanarak Öğretim Üyesi Demet Eytemiz'in öğrencisi olan Papatya, eğitimine başladığı yıl İtalya'daki Piano Talents yarışmasında 3'üncü oldu. Ardından KKTC'de Temmuz'da Uluslararası Gülsin Onay Piyano Festivali'nde de Doğu Akdeniz Üniversitesi ödülüne uzanmayı başardı.

PAPATYA, 19-20 Ekim'de ise Viva Music Vakfı'nca Alanya'daki 17'nci Uluslararası Klasik Müzik Yarışması'nda 3'üncü olarak New York'ta dünyaca ünlü sanat merkezi Carnegie Hall'da sahne almaya hak kazandı. Papatya'nın yetenekli, çalışkan ve kolay algılayabilen bir öğrenci olduğunu söyleyen öğretmeni Demet Eytemiz, öğrencisinin son katıldığı uluslararası yarışmada Rus piyanistleri geride bırakmayı başardığını vurguladı. Fazıl Say gibi ünlü bir piyanist olmayı hayal ettiğini dile getiren Papatya Biter ise, "Günde 3 saat piyano çalışıyorum. 2020 Haziran'ında Carnegie Hall'de konser vereceğim için gururluyum" dedi.