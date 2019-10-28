Resim ve modadan sonra müziğe başladı

İzmir'de zarafetiyle çevresinde 'Cumhuriyet Kadını' olarak bilinen Leman Çapçıoğlu (86), yağlı boya resimleriyle 4 kez sergi açtı, kendi diktiği kıyafetlerle defileler düzenledi. Gönlü genç kadın 2 ay önce de piyano öğrenmeye başladı.

İzmir'de zarafetiyle çevresinde 'Cumhuriyet Kadını' olarak bilinen Leman Çapçıoğlu (86), yağlı boya resimleriyle 4 kez sergi açtı, kendi diktiği kıyafetlerle defileler düzenledi. Gönlü genç kadın 2 ay önce de piyano öğrenmeye başladı.

HOBİLERİNİ BIRAKMADI

Ankara'da doğan Çapçıoğlu, 1960'ta trafik kazasında eşini kaybettikten sonra iki kızını tek başına büyüttü. Eşinin kaybından sonra bir fabrikanın genel müdürlüğünde çalışan Çapçıoğlu, hobilerinden de eksik kalmadı. Gençlik yıllarından beri elbiseler, tulumlar, eşarplar diken Çapçıoğlu, 1986'da kızının tıp eğitimi nedeniyle İzmir'e geldikten sonra ressam Şeref Bigalı'dan dersler alarak yağlı boya tablolar yapmaya başladı ve 4 kişisel sergi açtı. Atatürk tablosunu dönemin Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici'ye armağan eden Çapçıoğlu, kıyafetlerinden oluşan defileler düzenledi. Evindeki 20 yıllık piyanodan ilham alarak 2 ay önce derslere de başlayan Çapçıoğlu, kızları ve torunlarının sevgisiyle yaşadığını, 5 yaşında Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'e el salladığı anı unutamadığını söylüyor.