Sen Anlat Karadeniz 62. yeni bölüm fragmanı izle

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman, Sinan Tuzcu'nun başrollerinde yer aldığı Atv ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz'in 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Karadeniz'de bu hafta işler karışıyor. Ailenin başı derde girerken, Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar.

Murat, İstanbul'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için Trabzon'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir.

SEN ANLAT KARADENİZ 62. YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar.

Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.