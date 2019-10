‘Teşviklerle birlikte yatırımlar da arttı’

Her alanda üretim yapabilen Manisa’nın bugün 4,5 milyar dolarlık bir ihracata sahip olduğunu açıklayan Vali Ahmet Deniz, devletin verdiği teşvikler sayesinde önemli yatırım taleplerinin bulunduğunu vurguladı

MANİSA Valisi Ahmet Deniz, Manisa'nın Türkiye'nin en önemli tarım ve sanayi şehirlerinden biri olduğunu kaydetti. Manisa'nın bugün 4,5 milyar dolarlık bir ihracata sahip olduğunu açıklayan Vali Deniz, devletin verdiği teşvikler sayesinde önemli yatırım taleplerinin bulunduğunu vurguladı. Deniz, "En büyük eksiklerimizden bir tanesi ülke olarak birçok üründe üreticiyiz ama fason üretiyoruz. Katma değerini başkaları alıyor. Başka ülkeler bizim üzerimizden kazanıyor. Kendi markasını üreten firmalarımız var ama sayısını artırmamız lazım" dedi. Manisa Valiliği görevine 12 Kasım 2018'de başlayan Ahmet Deniz, yaptığı çalışmalarla ilgili Yeni Asır Gazetesi Manisa Muhabiri Cüneyt Hasçelik'in sorularını yanıtladı.



ÇİFTÇİLERİ ZİYARET ETTİ

GÖREVDE bulunduğunuz bir yılı değerlendirir misiniz? MANİSA her zaman söylediğimiz gibi hem gerçek anlamda bir sanayi şehri, hem tarım şehri. Yaklaşık 4,5 milyar dolar civarında ihracatı olan bir şehirden bahsediyoruz. Türkiye'de işsizliğin en az olduğu illerden bir tanesi. Bundan biz de memnunuz, mutluyuz. Çünkü üretmek önemli bir şey. Geldiğimiz günden itibaren şehrimizin güzelliğine nasıl bir değer katabiliriz onun çabası içerisinde olduk. Özellikle sanayi tesislerini, çiftçileri ziyaret ediyoruz. Sıkıntıları, problemleri varsa çözüm üretmeye çalışıyoruz. Okullarımızı ziyaret ediyoruz. Öğretmenlerimizle toplantı yapıyoruz. Çünkü Kanuni'yi, Fatih'i yetiştirmiş bir şehirden bahsediyoruz.

KULA VE SOMA'YA OSB!

SANAYİDE iyi bir noktada olan Manisa'da hangi alanlarda OSB'ye ihtiyaç var? MANİSA merkezdeki OSB'miz tamamen dolu. Çok güzel firmalarımız var, yerli ve yabancı sermayeli. Bizim ihtiyacımız olan aslında ileri teknoloji ihtisas organize sanayi bölgesi. Onunla ilgili bazı çalışmalar da var. İlçelerimizden Soma'da OSB faaliyete geçecek. Kula'daki deri ve karma organize sanayi yakında onaydan çıkacak. İki ilçemizde OSB'ye kavuşmuş olacağız. Sanayicilerimizle, üniversitemizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarıyla sık sık bir araya gelerek şehrimizi daha iyi yere nasıl getirebiliriz onun arzusu içerisindeyiz. Türkiye'nin birçok yerinden Manisa'ya yatırımla ilgili çok önemli talepler var. Özellikle otoyolun bitmesi de bizim için büyük bir avantaj. İstanbul'dan 3,5 saatte Manisa'ya gelebiliyorsun. Bu yatırımlar da Manisa'daki yatırımları teşvik etmiş oluyor. Devletimizin çok güzel teşvikleri var. Özellikle sanayi ve ihracatçı yatırımlarına.



ÜRETTİĞİ ürünlerin çoğunu ihraç eden Manisa'da iyi tarım uygulamaları nasıl olmalıdır? HANGİ işi yaparsan yap iyi, kaliteli, sağlıklı yapmak lazım. Gıda güvenliğine uyman lazım. O açıdan Manisa güzel mesafe almış. Gıda işletmesi olan fabrikaları da geziyorum. Çoğunun ihracat yaptığını görüyorum. İyi tarım uygulamalarını yapamıyorsanız, bir ilaç kalıntınız varsa, bir problem varsa asla ve asla yurt dışına ihracat yapamazsınız. O konuda tarım teşkilatımız güzel çalışmalar yapıyor. Kalıntı olmadığı için son dönemde güzel üzüm ihracat ediyoruz. Diğer meyveler de öyle.

TURİZMDE ÖNEMLİ DEĞERLER

TURİZM konusunda önemli eserlere sahip Manisa'da tanıtım neden eksik kalıyor? TURİZMDE istenilen yerde değiliz. Geçen hafta 15 turizm seyahat acentesini misafir ettik. Devamını getireceğiz. Daha sık yapacağız. Turizmi hareketlendirecek olan seyahat acenteleri, tur operatörleri. Manisa'mızda önemli değerlerimiz var. Mesir geleneğimiz, tarihi camilerimiz var. Sart'ımız, Kula'mız, Jeoparkımız var. Bunlar önemli değerler. Spil'in zaten muhteşem potansiyeli mevcut. Tanıtımı yerinde yapalım istiyoruz. Kaliteli hizmet de müşteri getirir.



'MANİSA HER YERDE OKUYOR'

HAYATA geçirdiğiniz 'Manisa Her Yerde Okuyor Projesi'nden biraz bahseder misiniz?

GELDİĞİMİZ günden itibaren okumaya çok önem veriyoruz. Okuma kültürünün her şeyden daha önemli olduğunu, şehirlerin gelişmesinde, kalkınmasında öncelikle kitap okuma alışkanlığının etkisini vurguluyoruz. 'Manisa Her Yerde Okuyor Projesi'yle çocuklarımıza kitap dağıtıyoruz. Farklı yerlerde okuma yapıyoruz. 'Okullarımız Kütüphanesiz Kalmasın' projesi kapsamında, 30 kütüphane Z kütüphane formatında. Projemiz son aşamaya geldi.

CÜNEYT HASÇELİK