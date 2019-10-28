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Haberler > Yaşam > Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bu hali şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Ünlü oyuncu 'un bu hali şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bu hali şoke etti! Görenler tanıyamıyor...

28.10.2019, 16:17

Yer aldığı projelerde gösterdiği performansla ve yakışıklılığıyla adından çok sık söz ettiren görenleri şaşkına çervirdi. Son olarak Çarpışma adlı dizide rol alan ve polis karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ herkesi kendisine hayran bırakıyor. Hayranları tarafından mercek altına alınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafını gören hayranları ise oyuncuyu tanımak zorlandı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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