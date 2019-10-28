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Vapur beklerken kriz geçirip öldü

Vapur beklerken kriz geçirip öldü
Giriş Tarihi: 28.10.2019

'in Karşıyaka ilçesinde, iskelede vapur beklediği sırada kalp krizi geçiren (65), hayatını kaybetti. Köksal'ın, geçen aylarda açık kalp ameliyatı geçirdiği ve damarlarına stent takıldığı öğrenildi.

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde, iskelede vapur beklediği sırada kalp krizi geçiren Erdem Köksal (65), hayatını kaybetti. Olay, dün 10.30'da Karşıyaka Vapur İskelesi'nde yaşandı. Köksal, Karşıyaka- Alsancak vapuru beklerken fenalaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Köksal'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Köksal'ın, geçen aylarda açık kalp ameliyatı geçirdiği ve damarlarına stent takıldığı öğrenildi.
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