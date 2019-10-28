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Yarım asırlık kooperatifte yılda 5 milyon fidan üretimi

Yarım asırlık kooperatifte yılda 5 milyon fidan üretimi
Giriş Tarihi: 28.10.2019

'in Ödemiş ilçesinde 1968'de kurulan , başta meyve fidanı olmak üzere yıllık ürettiği 5 milyon fidanla tarımına katkı sağlıyor.

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde 1968'de kurulan Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, başta meyve fidanı olmak üzere yıllık ürettiği 5 milyon fidanla Türkiye tarımına katkı sağlıyor.
FİDAN üretim merkezlerinden olan Bademli'de üreticiler Mustafa Başer ve Selçuk Bilgi öncülüğünde 1968'de, köylüye gelir kapısı oluşturmak amacıyla kooperatif kuruldu.

HEDEF 10 MİLYON ÜRETMEK!
YETİŞTİRİLEN elma, armut, ceviz, kiraz, nar gibi fidanlar ilk olarak çevre il ve ilçelere satıldı. Sonrasında Türkiye'nin her yerinden fidan talebi gelmeye başladı. Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bilgi, "Önümüzdeki yıllarda hedefimiz 10 milyon fidan üretmek" şeklinde konuştu.

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