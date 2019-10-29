Baki Can yürümek istiyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde doğuştan yürüme engelli 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz'ın sağlığına kavuşması için yardım kampanyası başlatıldı. Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Melike Sarsılmaz'ın oğlu Baki Can'ın, iyileşerek kimseden destek almadan yürümesi için özel bir hastanede ameliyat olması gerekiyor.

AYDIN'IN Germencik ilçesinde doğuştan yürüme engelli 6 yaşındaki Baki Can Sarsılmaz'ın sağlığına kavuşması için yardım kampanyası başlatıldı. Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Melike Sarsılmaz'ın oğlu Baki Can'ın, iyileşerek kimseden destek almadan yürümesi için özel bir hastanede ameliyat olması gerekiyor. Anne Melike Sarsılmaz, 100 bin liralık tedavi masrafını karşılaşacak maddi gücü olmadığından Aydın Valiliği'nin onayı ile başlattığı kampanyaya yardımseverlerden destek istiyor. Tek isteğinin oğlunun yürümesini görmek olduğunu dile getiren anne Sarsılmaz, "Yıllardır oğlumun yürümesi için hastanelere götürüyoruz. Ameliyatın ardından yüzde 70 iyileşme durumu var. Ancak bu ameliyat için paramız yok. İnşallah yardımseverlerin desteğiyle bu para toplanır" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE