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Bu karışım yağları yakarak zayıflamaya yardımcı oluyor!

Bu karışım yağları yakarak zayıflamaya yardımcı oluyor!

29.10.2019, 15:33

Günümüzde hareketsiz yaşamın giderek artması ve abur cubur tüketimine yönelik artış kilo alımına neden oluyor. Zayıflamak ve fazla kilolarından kurtulmak isteyenler çeşitli diyetleri deniyor. Ancak bazı besinler var ki yağ yakımını sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Peki yağ yakan besinler nelerdir? İşte merak edilenler...

Yağ yakan içeceği hazırlamak oldukça basit. Üstelik malzemeler de ulaşılabilir ve maliyetli değil. Bakalım bize neler gerekli:

-1 kg limon
-400 gram kereviz
-2 litre su

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