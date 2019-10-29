Bu ressamın tuvali ‘duvar’

Denizli’de 17 yıldan bu yana fırçasıyla duvarlara hayat veren ressam Gürcan Ekici, “Amacım ölü duvarları canlandırmak” diyor. Denizlili ressam Gürcan Ekici, 17 yıldır elinde fırçasıyla duvarlara, trafo binalarına hayat veriyor.

Denizlili ressam Gürcan Ekici, 17 yıldır elinde fırçasıyla duvarlara, trafo binalarına hayat veriyor. Telekom'dan emekli olduktan sonra resim yapmaya devam eden Ekici, 2002 yılında dönemin Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi Mithat Ekici'nin, hastanenin çocuk oyun parkını boyamasını istemesiyle duvar ressamlığına başladı. Sadece Denizli'de değil, Gölhisar, Karaman, Çivril, Uşak, Kütahya ve Aydın'da duvar resimlendirme çalışmaları bulunan ressam Gürcan Ekici "Birçok il ve ilçede çalışma yaptım. Ama en büyük çalışmam Buldan'da oldu. 1200 metrekarelik alandaki çalışmayı 22 günde tamamladım" dedi.



ZOR VE TEHLİKELİ

Duvarlara yaptığı resimlerin beğenilmesinin kendisine büyük keyif verdiğini söyleyen Ekici, "İskele üzerinde ayaklarımla tutunarak çalışıyorum. Bu çok tehlikeli. Ayrıca kışın soğuğunda, yazın sıcağında çalışmak bu işin ayrı bir zorluğu. Ama seviyorum. Çirkin duvarları güzelleştirmek hoşuma gidiyor. Keşke tüm yerel yöneticiler çevreye karşı daha duyarlı olsa" diye konuştu.

HASAN DURNA