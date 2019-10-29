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Çeşme’de sportif olta balıkçılığı turnuvası

Çeşme’de sportif olta balıkçılığı turnuvası
Giriş Tarihi: 29.10.2019

'in Çeşme ilçesindeki 'nda, ve tarafından balık yakalama turnuvası düzenlendi.

İZMİR'İN Çeşme ilçesindeki Ilıca Plajı'nda, Ege Surfcasting Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği tarafından balık yakalama turnuvası düzenlendi.Turnuvada tutulan 156 balık, kategorilerine göre derecelendirilip, yarışmacılara ödül verildi.
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