Kadın sürücü Ayşegül’ü ezdi

Muğla'da sürücü Ahuzar Doğan'ın çarptığı 20 yaşındaki Ayşegül Şimşek hayatını kaybetti. Kazanın ardından sinir krizi geçiren Doğan, "Allah'ım ben ne yaptım" diye feryat etti.

MUĞLA'DA kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada, 20 yaşındaki Ayşegül Şimşek (20) araç altında kalarak can verdi. Sürücü Ahuzar Doğan, "Allah'ım ben ne yaptım" diye feryat etti. Kaza, Menteşe'de yaşandı. Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli Ahuzar Doğan, işyerine gitmek üzere evinden ayrıldı.

ALLAH'IM BEN NE YAPTIM

DOĞAN'IN kullandığı 48 NS 545 plakalı otomobil, Orhaniye mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bir anda kontrolden çıkarak Ayşegül Şimşek'e çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalenin ardından ambulans ile Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdıkları Ayşegül, kurtarılamadı. Kazanın şokunu atlatamayan sürücü Doğan sinir krizi geçirdi. Yakınlarının teskin edemediği kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. ADEM ÜLKER