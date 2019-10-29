  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kadın sürücü Ayşegül’ü ezdi

Ayşegül’ü ezdi

Kadın sürücü Ayşegül’ü ezdi
Giriş Tarihi: 29.10.2019

'da sürücü 'ın çarptığı 20 yaşındaki hayatını kaybetti. Kazanın ardından sinir krizi geçiren Doğan, "Allah'ım ben ne yaptım" diye feryat etti.

MUĞLA'DA kadın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada, 20 yaşındaki Ayşegül Şimşek (20) araç altında kalarak can verdi. Sürücü Ahuzar Doğan, "Allah'ım ben ne yaptım" diye feryat etti. Kaza, Menteşe'de yaşandı. Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli Ahuzar Doğan, işyerine gitmek üzere evinden ayrıldı.


ALLAH'IM BEN NE YAPTIM
DOĞAN'IN kullandığı 48 NS 545 plakalı otomobil, Orhaniye mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bir anda kontrolden çıkarak Ayşegül Şimşek'e çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, ilk müdahalenin ardından ambulans ile Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdıkları Ayşegül, kurtarılamadı. Kazanın şokunu atlatamayan sürücü Doğan sinir krizi geçirdi. Yakınlarının teskin edemediği kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadın sürücü Ayşegül’ü ezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN