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hastası Dilara yaşam savaşını kaybetti

Kanser hastası Dilara yaşam savaşını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.10.2019

(EÜ) 'nde 2 yıl önce rahim kanseri teşhisi konan ve tedavisi için sanatçı öncülüğünde yardım kampanyası düzenlenen 'nın (27) yaşamını yitirdiği bildirildi.

EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 yıl önce rahim kanseri teşhisi konan ve tedavisi için sanatçı Haluk Levent öncülüğünde yardım kampanyası düzenlenen Dilara Sığırcı'nın (27) yaşamını yitirdiği bildirildi. Acı haberi alan Sığırcı'nın akrabaları ve arkadaşları, genç kadının tedavi gördüğü EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde büyük üzüntü yaşadı. Sığırcı'nın yakınları, hastanede gözyaşlarına boğuldu.

'BAŞIMIZ SAĞOLSUN'
Düzenlediği kampanyalarla Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yardıma ihtiyacı olanlara ulaşan sanatçı Haluk Levent, Sığırcı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından "Aylardır mücadele ediyordu. Dilara'yı yitirdik arkadaşlar. Başımız sağolsun" paylaşımıyla duyurdu. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Sığırcı'nın bugün memleketi Selçuk'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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