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‘geliyorum’ diye bağırmış!

Kaza ‘geliyorum’ diye bağırmış!
Giriş Tarihi: 29.10.2019

kampüsünde, 23 yaşındaki 'ın hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kaydında, traktör sürücüsü Vehbi B'nin yanındaki iki kişiyle konuşurken yola bakmadığı ve genç kızı ezdiği görülüyor.

İZMİR Ege Üniversitesi kampüsünde, 23 yaşındaki Sezen Zambak'ın hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kaydında, traktör sürücüsü Vehbi B'nin yanındaki iki kişiyle konuşurken yola bakmadığı ve genç kızı ezdiği görülüyor.

23 yaşındaki genç kız üniversite içinde ölüme böyle gitti

16 Eylül'de meydana gelen kazada, elindeki telefona bakan Sezen Zambak, yolun karşısına geçiyor. Traktörün sürücüsü yanındaki iki kişiyle sohbet ettiği için genç kızı fark etmiyor.

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