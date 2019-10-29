Kunduracı antrenör çocukların kahramanı

Gürçeşme Kayaspor’u 10 yıldır ücretsiz çalıştıran kundura ustası Samet Kireçlikaya, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp Türk futboluna kazandırıyor

İzmir'de 2. amatör lig futbol takımı Gürçeşme Kayaspor'u 10 yıldır ücretsiz çalıştıran kundura ustası Samet Kireçlikaya, minik öğrencilerini Türk sporuna kazandırmaya çalışıyor. Kireçlikaya, "Öğrencilerimiz varoşlarda yaşadıkları için suça ve kötü alışkanlıklara meyletmeleri durumu hep var. Bu nedenle çocukları futbola kazandırmaya çalışıyorum" diyor. Konak ilçesine bağlı Gürçeşme Mahallesi, dezavantajlı grupların yaşadığı bir semt olarak biliniyor. Şehrin en eski amatör futbol kulüplerinden biri de 1948'den bu yana Gürçeşme'de faaliyetine devam ediyor. Türk futbolun efsane ismi Metin Oktay'ın hazırlık maçına çıktığı Gürçeşme Kayaspor, yıllardır mahalledeki sporseverlerin destekleriyle ayakta duruyor. Kulübün halen minikler, gençler ve büyükler branşlarında takımları var.



'ÜNLÜLERE ÖZENİYORLAR'

Kireçlikaya, "Öğrencilerim ünlü futbolculara çok özeniyor. Hepsi, 'Messi ve Ronaldo olmaya çalışıyorum' diyor. Yetenekli oyuncularımız var. Altay'a bir futbolcum gitti. İnşallah bu sayıyı artıracağız" diye konuştu. Minik futbolculardan Ege Yetik de, "Hedefimde, Fenerbahçe'de oynamak var" dedi. Salih Aktan Davullar da antrenmanlarla kendini daha iyi hissettiğini kaydederek, "Altınordu'nun kalesini korumayı hedefliyorum ve inşallah bunda da başarılı olurum" diye konuştu.