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'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Salı hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 29 Ekim Salı hava durumu...

29.10.2019, 09:09 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019,10:46

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, 'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, , Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte Pazartesi ...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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