Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 29 Ekim Salı hava durumu...

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte 29 Ekim Pazartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 20°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 21°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 21°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli