Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada Kick Boks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı (41) hayatını kaybetti. Kazada sporcu Merve Sağlam yaralandı.
AYDIN'IN Germencik ilçesinde meydana gelen kazada Kick Boks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı (41) hayatını kaybetti. Kazada sporcu Merve Sağlam yaralandı.
Kaza, Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişelerinde meydana geldi. Bosna Hersek'teki Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan dönen ve Muğla'ya giden Kick Boks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı, yönetimindeki 48 ABA 465 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İHSAN KARATAŞ
Milli antrenör feci kazada can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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