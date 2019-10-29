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Milli antrenör feci kazada can verdi

Milli antrenör feci kazada can verdi
Giriş Tarihi: 29.10.2019

'ın Germencik ilçesinde meydana gelen kazada Milli Takım antrenörü (41) hayatını kaybetti. Kazada sporcu yaralandı.

AYDIN'IN Germencik ilçesinde meydana gelen kazada Kick Boks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı (41) hayatını kaybetti. Kazada sporcu Merve Sağlam yaralandı.


Kaza, Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişelerinde meydana geldi. Bosna Hersek'teki Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan dönen ve Muğla'ya giden Kick Boks Milli Takım antrenörü Hasan Karlı, yönetimindeki 48 ABA 465 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İHSAN KARATAŞ

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