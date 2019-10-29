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Öğrenci filmleri ’de yarıştı

Öğrenci filmleri İzmir’de yarıştı
Giriş Tarihi: 29.10.2019

ev sahipliğinde 6.'sı gerçekleşen 'nde ödüller sahiplerini buldu. Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenen festivale, bu yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden 2 bin 943 öğrenci filmi başvurdu.

YAŞAR Üniversitesi ev sahipliğinde 6.'sı gerçekleşen Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen festivale, bu yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden 2 bin 943 öğrenci filmi başvurdu. Bu filmler arasından final için Türkiye, Almanya, Meksika, Rusya, İsviçre, İsrail, Bulgaristan, Hindistan, Çekya ve Slovenya'dan 13 eser yarıştı. Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer festivalin, üniversitenin akademik felsefesinin iki stratejisi olan "uluslararasılaşma" ve "yaparak öğrenme" için önemli olduğunu belirtti.
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