Pembe kurdeleli bisikletler kansere dikkat çekti

İzmir'in Tire ilçesinde, 'pembe kurdeleli' bisikletçiler meme kanserine dikkat çekti. Tire Bisiklet Derneği (TİBİT) üyesi 25 bisikletçi meme kanserinde erken tanı ve tedaviye dikkat çekmek için kent sokaklarında pedal bastı.

İZMİR'İN Tire ilçesinde, 'pembe kurdeleli' bisikletçiler meme kanserine dikkat çekti. Tire Bisiklet Derneği (TİBİT) üyesi 25 bisikletçi meme kanserinde erken tanı ve tedaviye dikkat çekmek için kent sokaklarında pedal bastı. Kadın bisikletçilerin ağırlıklı olarak yer aldığı gruba, erkek bisikletçiler de destek verdi. Bisikletlerinde, "Erken Teşhis Hayat Kurtarır", "Kanserden Değil Geç Kalmaktan Kork" şeklinde afiş ve pankartlar taşıyan TİBİT üyeleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Dernek Başkanı Erdem Can, "Kadınların korkulu rüyası meme kanserinde farkındalık yaratmak istedik" dedi.

NADİR UYSAL