Şiddete karşı ‘Selam Projesi’ yaygınlaşıyor

Sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı şiddet olaylarını azaltmak amacıyla ilk olarak İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlatılan "Selam ve Saygı Projesi", kentin diğer hastanelerinde de uygulanacak.

SAĞLIK çalışanlarının karşı karşıya kaldığı şiddet olaylarını azaltmak amacıyla ilk olarak İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlatılan "Selam ve Saygı Projesi", kentin diğer hastanelerinde de uygulanacak. İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, "Uzun süreçte hasta hekim arasındaki sıkıntıların azalmasını bekliyoruz" dedi.

ETKİLİ İLETİŞİM EĞİTİMİ VERİLDİ

PROJE kapmasında 5 ay önce tüm sağlık çalışanlarına "etkili iletişim" eğitimi verildi. Hastanenin belli noktalarında iletişimin önemini anlatan afişler asıldı. Personelin yakasına da "güler yüz" rozetleri takıldı. İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doç. Dr. Erdem Özer, sağlık çalışanlarının tek amacının hastalarını tedavi edip yüzlerini güldürmek olduğunu belirterek, "Hastalarımız geldiğinde onlarla konuşuyoruz. Daha sakin olmalarını, bizlerle iyi iletişim kurarlarsa tanı ve tedavilerinin daha iyi ilerleyeceğini söylüyoruz" dedi.