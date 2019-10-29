Songün yoğun bakımdan çıktı

İzmir Kahramanlar'da kan donduran cinayet olayında ağır yaralanan Songün Bilal'in hayati tehlikeyi atlattığı ve yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi. Birgün Bilal olay yerinde ölürken, ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan Songün, 13 günlük yaşam savaşının ardından önceki gün normal servise alındı.

İZMİR Kahramanlar'da kan donduran cinayet olayında ağır yaralanan Songün Bilal'in hayati tehlikeyi atlattığı ve yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Songün, sokak ortasında ablası Birgül Bilal'i öldüren platonik aşkı İrfan Çengel tarafından pompalı tüfekle vurulmuştu. 15 Ekim'de Mimar Sinan mahallesi 1420 sokaktaki olayda, Bilal kardeşlerin işlettiği bayan kuaför salonuna giden ve platonik aşk beslediği Birgün Bilal ile tartışan İrgan Çengel (31), yanındaki pompalı tüfekle önce kız kardeşlerden Songün Bilal'i karnından vurmuş, ardından sokak ortasında Birgün Bilal'e çevirdiği silahını ateşlemiş ve son olarak aynı tüfekle intihar etmişti. Birgün Bilal olay yerinde ölürken, ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan Songün, 13 günlük yaşam savaşının ardından önceki gün normal servise alındı.

FATİH ŞENDİL