Telefonla konuşmak için çatıya çıkıyorlar!

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi Hacıimamlar mevkisinde yaşayanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini çatılara ve yükseklere çıkarak yapıyor.

MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi Hacıimamlar mevkisinde yaşayanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini çatılara ve yükseklere çıkarak yapıyor. Komandolar gibi yamaçlara, tepelere tırmanan köylüler, teknolojinin gelişmesine rağmen zor şartlarda telefonla konuştuklarını belirterek, "Buraya bir an önce baz istasyonu kurulmasını istiyoruz" dedi.

ADEM ÜLKER