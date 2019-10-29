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Telefonla konuşmak için çatıya çıkıyorlar!

Telefonla konuşmak için çatıya çıkıyorlar!
Giriş Tarihi: 29.10.2019

'nın Milas ilçesine bağlı mevkisinde yaşayanlar, operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini çatılara ve yükseklere çıkarak yapıyor.

MUĞLA'NIN Milas ilçesine bağlı Akkovanlık Mahallesi Hacıimamlar mevkisinde yaşayanlar, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini çatılara ve yükseklere çıkarak yapıyor. Komandolar gibi yamaçlara, tepelere tırmanan köylüler, teknolojinin gelişmesine rağmen zor şartlarda telefonla konuştuklarını belirterek, "Buraya bir an önce baz istasyonu kurulmasını istiyoruz" dedi.

ADEM ÜLKER

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