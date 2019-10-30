Ayakkabıcılar Sitesi çöp dağları içinde

Site esnafı, “Çöp dağları içinde çalışmak adeta kaderimiz oldu. Bornova Belediyesi çöplerimizi ne zaman düzenli toplamaya başlayacak merak ediyoruz” ifadelerini kullandı

İZMİR'İN Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde toplanmayan çöp, esnafın kabusu olmaya devam ediyor. Konunun Yeni Asır tarafından defalarca gündeme getirildiğini belirten site esnafı, "Haber Yeni Asır'da yayınlandıktan sonra belediye ekipleri gelip çöpleri topluyor. Ancak aradan bir ay geçtikten sonra yine aynı şekilde çöp dağları oluşuyor. Bornova Belediyesi esnaftan almış olduğu çöp vergisinin karşılığında gerçekten bir hizmet sunmak istiyorsa, bu sorunu kökten çözmeli" dedi.



"KARŞIYAKA'YA YAKIŞAN BİR TERMİNAL İSTİYORUZ"

İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinden kentin birçok noktasına yolcu taşıyan minibüs son duraklarında çalışan personel ve şoförler, Yeni Asır WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla yetkililere seslendi. Karşıyaka ilçesine yakışır bir minibüs terminali yapılmasını istediklerini söyleyen durak çalışanları ve sürücüler, üstü kapalı yolcu bekleme alanları yapılmasını istedi. Minibüslerin beklediği peronlara hangi semt ve ilçeye gidildiğini gösteren tabelalar yapılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar da, "Durakta bir karmaşa var. Hangi minibüs nereye gidiyor tek tek bakmak zorunda kalıyoruz. Halbuki belli bir tabela olsa sıkıntı yaşamayız" dedi.



YIKILMAYA YÜZ TUTAN TEL ÇİTLER KORKUTUYOR

AYDIN'IN Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi'ndeki düğün salonunun etrafını çevreleyen beton direkli tel çitlerin hali vatandaşları tedirgin ediyor. Yağmur nedeniyle kayan topraktan dolayı yıkılması an meselesi olan tel çitler nedeniyle vatandaşlar, kazalarla adeta burun buruna geliyor. Vatandaşlar, "Salonda düzenlenen düğün ve sünnet cemiyetlerine katılan ailelerin çocukları bahçede oyun oynuyor. Oyun esnasında çocuklar, bu çitleri fark etmeyebilir. Dokunulması halinde bile bu tel çitlerin yıkılması ihtimali yüksek. İnsanlar bu tel çitlerin yıkılması halinde 25 metre uçurumdan aşağıya düşebilir. Yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

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