Balıkesir'de feci ölüm! İş makinesi enerji nakil hattına takılınca...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iş makinesinin enerji nakil hattına takılması sonucu 1 kişi öldü. İş makinesinin ön kısmında bulunan işçi Ömer Uçar (35), olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kırcalar Mahallesi'nde su kuyusu açmak için görev yapan iş makinesinin vinç kısmı, bölgenin elektrik enerjisini sağlayan enerji nakil hatlarına takıldı. Bu sırada iş makinesinin ön kısmında bulunan işçi Ömer Uçar (35), akıma kapılarak ağır yaralandı.