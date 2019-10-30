  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Balıkesir'de feci ölüm! İş makinesi enerji nakil hattına takılınca...

'de ! İş makinesi nakil hattına takılınca...

Balıkesir'de feci ölüm! İş makinesi enerji nakil hattına takılınca...

30.10.2019, 09:54

'in ilçesinde, iş makinesinin nakil hattına takılması sonucu 1 kişi öldü. İş makinesinin ön kısmında bulunan işçi (35), olay yerine gelen ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kırcalar Mahallesi'nde su kuyusu açmak için görev yapan iş makinesinin vinç kısmı, bölgenin elektrik enerjisini sağlayan nakil hatlarına takıldı. Bu sırada iş makinesinin ön kısmında bulunan işçi (35), akıma kapılarak ağır yaralandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de feci ölüm! İş makinesi enerji nakil hattına takılınca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN