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'de kanala düşen at kepçeyle kurtarıldı

Balıkesir'de kanala düşen at kepçeyle kurtarıldı

30.10.2019, 14:04

’in Burhaniye ilçesinde, oto yıkama istasyonunun kanalına düşen at, itfaiye ekipleri tarafından kepçe ve halatla kurtarıldı.

Burhaniye ilçesine Kocacami Mahallesi Kuvvayı Milliye Caddesi'nde bulunan oto yıkama istasyonunda bulunan kanala at düştü. Atı kanaldan çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, halat ve kepçe ile atı kanaldan çıkardı. Belediye veterinerliğine teslim edilen atın sahibinin beklendiği öğrenildi.

DHA

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