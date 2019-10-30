Balıkesir'de polisten kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma KOM Grup Amirliği ekipleri bir iş yerine yaptıkları operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bandırma KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından N.B. ve V.B. adlı şahısların iş yerine ait depoda yapılan aramalarda 25.890 kilogram açık tütün, 40 bin 200 adet boş makaron, 6 bin 140 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli Adli ve İdari tahkikata başlanılmıştır. İHA