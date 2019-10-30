  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Balıkesir'de polisten kaçak tütün operasyonu

'de polisten kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'de polisten kaçak tütün operasyonu

30.10.2019, 13:08

’in Bandırma ilçesinde, Bandırma ekipleri bir iş yerine yaptıkları operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bandırma KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından N.B. ve V.B. adlı şahısların iş yerine ait depoda yapılan aramalarda 25.890 kilogram açık tütün, 40 bin 200 adet boş makaron, 6 bin 140 adet dolu makaron ele geçirildi. Şüpheliler hakkında gerekli Adli ve İdari tahkikata başlanılmıştır.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de polisten kaçak tütün operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN