Balıkesir'de yaşayan Süleyman Erkek, nalbanta kızıp eline aldığı çekici 60 yıldır bırakmadı

Balıkesir'de yaşayan 82 yaşındaki Süleyman Erkek, atına nal çakmayan nalbanta kızıp başladığı mesleğinde 60. yılını doldurdu. Nalbant Süleyman Erkek, "Nal ustası dikkatsiz ve beceriksiz olursa ayağı tutan kişinin eline veya hayvanın ayağının et kısmına zarar verir. Bu yüzden her önüne gelen nalbantlık yapamaz" dedi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Süleyman Erkek, atına nal çakmayan nalbanta kızıp başladığı mesleğinde 60 yılı geride bıraktı. İlçeye bağlı kırsal Şahinkaya mahallesinde yaşayan 82 yaşındaki Süleyman Erkek, nalbantlığa 1959'da başladı.