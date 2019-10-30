Bin 600 metre yüksekte mutluluğa ‘evet’ dediler

UNESCO Miras Listesi'nin en önemli markalarından Pamukkale, renkli bir nikah törenine sahne oldu. En büyük hayalleri Pamukkale semalarında balonda evlenmek olan Ecem Şare ve Gökhan Ekbiç çiftinin bu isteklerini Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kırmadı.

UNESCO Miras Listesi'nin en önemli markalarından Pamukkale, renkli bir nikah törenine sahne oldu. En büyük hayalleri Pamukkale semalarında balonda evlenmek olan Ecem Şare ve Gökhan Ekbiç çiftinin bu isteklerini Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki kırmadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı günün ilk ışıklarında Beyaz Cennet Pamukkale'nin yanı başındaki balon kalkış alanında genç çift ve Başkan Örki balona binerek 1600 metre yükseğe çıktı.



BAŞKAN Örki gerçekleştirdiği nikah akdinin ardından genç çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Balona ayrıca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dev bir Türk bayrağı asıldı. Başkan Örki'ye ve beraberindekilere teşekkür eden damat Gökhan Ekbiç "Bizim için çifte bayram oldu" dedi.

HASAN DURNA