Bu besinleri buzdolabına koymak zehre dönüştürüyor!

Genelde aldığımız tüm gıda ürünlerine buzdolabında muhafaza ederiz. Ancak bazı besinleri buzdolabında saklamak onları zehre dönüştürebiliyor. Peki hangi besinler buzdolabına konulmamalı? Buzdolabına konduğunda sağlığı olumsuz etkileyen besinler nelerdir? İşte merak edilenler...

TATLILAR Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.