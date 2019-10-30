Genelde aldığımız tüm gıda ürünlerine buzdolabında muhafaza ederiz. Ancak bazı besinleri buzdolabında saklamak onları zehre dönüştürebiliyor. Peki hangi besinler buzdolabına konulmamalı? Buzdolabına konduğunda sağlığı olumsuz etkileyen besinler nelerdir? İşte merak edilenler...
TATLILAR
Bal, reçel ve çikolata gibi tatlı besinler buzdolabında organik özelliklerini yitirerek tatlarının yanı sıra reçel ve balın akışkanlığı da bozulur.
Bu besinleri buzdolabına koymak zehre dönüştürüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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