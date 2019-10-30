Demirci'de kestane üretimi 3'e katlandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, önceki yıllarda bin ton civarında olan kestane üretiminde, rekoltenin 3 bin tonu geçtiğini bildirdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, önceki yıllarda bin ton civarında olan kestane üretiminde, rekoltenin 3 bin tonu geçtiğini bildirdi.

Demirci'de kestane hasadına başlandı. Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk da kestane hasadına katıldı.

Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede kestane üretiminin geliştirilmesi çalışmalarının sonuç vermeye başladığını belirtti.

Geçmiş yıllarda bin ton civarında ürün aldıklarını kaydeden Karakaya, "Geçmiş yıllarda bin ton civarında ürün alıyorduk. Önceki yıllarda diktiğimiz fidanlar ürün vermeye başladı. Bu yıl, rekolte 3 bin tonu geçti." dedi.

İlçeye bağlı 10 mahallede kestane üretildiğini aktaran Karakaya, "İleriki yıllarda daha da geliştirmek istiyoruz. Hedefimiz 5 bin tona çıkarmak." şeklinde konuştu.

Kestane üreticilerinden Firdevs Çelik ise 10 yıldır kestane üretim yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kadınlar olarak çuvallara topluyoruz. Çuvallara topladığımız kestaneleri eve götürerek güneşte çuvalda bekletiyoruz. Bir ay sonra çomaklarla döverek kozalağından çıkarıyoruz. Kuyuda 20 gün bekletiyoruz. Bu şekilde kestane tavlanıyor ve kabuğundan kolayca sıyrılıyor. Bursa'dan gelen tüccarlara 20 ila 25 liradan satıyoruz. Allah bereket versin evimizin geçimini sağlıyoruz."

AA