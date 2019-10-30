Denizli'de damada görülmemiş eziyet! Görenler hayrete düştü

Denizli'de, geçtiğimiz hafta sonu yerel geleneklere göre yapılan düğünde damat, içerisinde sağdıç ve gelinle birlikte bir akrabasının olduğu yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki gelin arabasını halatla yaklaşık 100 metre çekerek baba evinin önüne kadar getirdi.

Denizli'de, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen düğünde Gürhan ve Ayşe Arslan dünya evine girdi. Gerçekleştirilen düğünde töreninde damadın yerine getirdiği gelenekler ise görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı düğünde gelin evinden, gelini alan damat Gürhan Arslan dönüşte baba evinin olduğu sokağın girişinde durduruldu.