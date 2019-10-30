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'de damada görülmemiş ! Görenler hayrete düştü

Denizli'de damada görülmemiş eziyet! Görenler hayrete düştü

30.10.2019, 12:49

'de, geçtiğimiz hafta sonu yerel geleneklere göre yapılan düğünde , içerisinde sağdıç ve gelinle birlikte bir akrabasının olduğu yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki gelin arabasını halatla yaklaşık çekerek baba evinin önüne kadar getirdi.

'de, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen düğünde Gürhan ve dünya evine girdi. Gerçekleştirilen düğünde töreninde damadın yerine getirdiği gelenekler ise görenleri hem güldürdü hem de düşündürdü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı düğünde gelin evinden, gelini alan dönüşte baba evinin olduğu sokağın girişinde durduruldu.

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