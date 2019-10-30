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'de pazarda !

Denizli'de pazarda dehşet saçtılar! Yaralılar var

30.10.2019, 15:55 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019,16:38

'de esnafı arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Yaşanan olay sonrası 2 şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Muhammet Ş. (24) isimli esnafla ismi henüz öğrenilemeyen başka bir esnafı arasında iddialara göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

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