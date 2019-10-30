Dublörlü dolandırıcı şebekesi çökertildi

İzmir’de Saki Çınardalı’na benzeyen bir kişiye sahte kimlik çıkararak, Çınardalı’nın arazisini satmaya kalkışan dolandırıcılar, alıcı kişinin durumdan şüphelenmesiyle yakalandılar

İzmir'de, Saki Çınardalı'na (84) benzeyen Z.K'yi (72) dublör olarak kullanıp, Nüfus Müdürlüğü'nden ona ait kimlik çıkaran ve bu yolla Çınardalı'nın 10 milyon liralık mal varlığını satmaya çalışan dolandırıcılık şebekesi yakalandı. Çınardalı'na ait, 4 milyonluk araziyi, 1 milyon 750 bin liraya satmaya kalkışan şüphelilerin, araziyi almak isteyen B.A'nın durumdan şüphelenmesi üzerine yakayı ele verdikleri belirtildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir'de bir dolandırıcılık şebekesinin, emekli kamyon şoförü ve 3 çocuk babası Saki Çınardalı'na ait 10 milyon liralık mal varlığını satmak için yaptıkları oyun şaşkınlık yarattı. Şüpheliler, Çınardalı'na benzeyen Z.K'yi dublör olarak kullandı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden Z.K'ye, Çınardalı adına kimlik çıkarıldı. Z.K, bu kimlikle C.Ç'ye vekalet verdi. Bu noktadan sonra dolandırıcılar, Saki Çınardalı'na ait daire, arazi ve araçları satmak için müşteri aramaya başladı. C.Ç, kendisini yeğeni olarak tanıttığı Çınardalı'na ait Çiçekliköy mahallesinde bulunan 9.5 dönümlük araziyi, 1 milyon 750 bin liradan satışa çıkardı ve satış ilanını internetten yayınladı. Araziyi almak için C.Ç. ile irtibata geçen B.A, fiyatın düşüklüğünden şüphelenince durumu polise bildirdi. Asayiş ile Yankesicilik ve Dolandırıclık Büro ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlatarak, Z.K'nin yasadışı kimlik çıkardığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerle ilgili delilleri topladıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Geçen hafta çarşamba günü yapılan baskınla Z.K, C.Ç, H.Z.E. ve B.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ç. ve H.Z.E. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.