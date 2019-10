Engelleri devlet desteğiyle aştı

Türkiye’de farklı sektörlerde kendi işini kurmak isteyen kadınlar, İŞKUR desteğiyle hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Aydın’da yaşayan engelli Sezen Ünlü de bu sayede koyun çiftliği kurarak kendi işinin patronu oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesi Sevindikli Mahallesi'nde yaşayan Sezen Ünlü'nün hayatı, İŞKUR'un engelli vatandaşlara sağladığı hibe desteğiyle değişti. Çocuk yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme güçlüğü çeken ve yüzde 40 engelli raporu bulunan Ünlü, koyun çiftliği kurmak için proje hazırladı. Projenin kabul edilmesiyle İŞKUR'dan 30 bin liralık hibe desteği alan evli ve 3 çocuk annesi Ünlü, yaklaşık 2 yıl önce koyun çiftliği kurdu. Kendi işinin patronu olan Ünlü, 2 yılda koyun sayısını 120'ye yükseltti.

Ortaya koyduğu girişimcilik ruhu ve azimle takdir toplayan 40 yaşındaki Ünlü, "Üretmek, kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamak çok güzel. Devletimizin engelli vatandaşlara yönelik verdiği destekten haberdar olunca hemen başvuru yaptım. Kendi işimi kurdum ve ekonomiye katma değer sağlıyorum. Çok mutluyum. İşletmelerimle ilgili hedeflerim var. Engelli vatandaşlara da çiftliğimde iş imkanı sağlamayı hedefliyorum" dedi. Herkesi devletin imkanlarından yararlanmaya davet eden Ünlü, "Devletimizin her kesimden vatandaşa yönelik birçok destek uygulaması var. Bu desteklerden herkes yararlanmalı ve kendi işini kurup ülke ekonomisinin daha da büyümesi için çaba harcamalı" diye konuştu.



Engelli vatandaşların her işin üstesinden gelebileceğini kaydeden Ünlü, "Ülkemizde birçok engelli vatandaşımızın ne zorluklarda hangi başarılara imza attığını görüyoruz. Bu vatandaşlarımız hepimiz için birer örnek. Bu anlamda başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız her işi başarabilir. Yeter ki başaracaklarına inansınlar" şeklinde konuştu.

