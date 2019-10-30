Hayali gerçek oldu

AYDIN'IN Efeler ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki engelli Şeyma Nur Polat, 4 yıl önce çalıştığı peynir fabrikasında iş kazası sonucu ayağını kırdı. Tedavisi nedeniyle işinden ayrılan Polat, iyileştikten sonra iş başvurusu yapmak için İŞKUR'a gitti. İŞKUR'un engelli vatandaşlara verdiği hibe desteğini duyan genç kadın, yıllardır hayalini kurduğu işi yapmaya karar verdi.

AYDIN'IN Efeler ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 25 yaşındaki engelli Şeyma Nur Polat, 4 yıl önce çalıştığı peynir fabrikasında iş kazası sonucu ayağını kırdı. Tedavisi nedeniyle işinden ayrılan Polat, iyileştikten sonra iş başvurusu yapmak için İŞKUR'a gitti. İŞKUR'un engelli vatandaşlara verdiği hibe desteğini duyan genç kadın, yıllardır hayalini kurduğu işi yapmaya karar verdi. Projesini sunarak 40 bin 892 lira hibe desteği almaya hak kazanan Polat, çiğ köfte dükkanı açtı.

İŞKUR'A YÖNLENDİRİYOR

ŞEYMA Nur Polat, "Hibe desteği kazanınca üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Cuma Mahallesi'nde 2 ay önce çiğ köfte dükkanını açtım. Dükkanımdaki tabelayı gören engelli müşterilerimiz, dükkanı nasıl açtığımı soruyor. Ben de onları İŞKUR'a yönlendiriyorum" dedi.

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