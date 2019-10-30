İştahı keserek zayıflamaya yardımcı oluyor!

Kimi besinler metabolizmayı hızlandırarak ve iştahı keserek kilo vermeye yardımcı olabiliyor. O besinlerden biri de rezene tohumu yağı. Az bilinen bu yağ sayesinde kilo vermek kolaylaşabiliyor. Üstelik sadece 2 damlası bile yeterli olabiliyor. Peki rezene tohumu yağı nasıl tüketilmeli? İşte merak edilenler...

METABOLİZMA HIZLANDIRICI ETKİYE SAHİP Doğanın bizlere sunduğu armağanlar arasında yer alan esansiyel yağlar birçok sağlık sorununa yardımcı olabiliyor. Rezene tohumu yağı ise metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip. Rezene tohumu yağı, düzenli tüketildiğinde iştahı kontrol altına alıyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini yolunu koyuyor.