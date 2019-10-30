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yaralandı

İzmir Milletvekili Mahir Polat trafik kazasında yaralandı

30.10.2019, 15:47 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019,15:48

'in Torbalı ilçesinde meydana gelen 'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Taha Orhan'ın kullandığı 34 BMG 584 plakalı otomobil ile Kemuran Sönmez'in kullandığı 35 BYT 48 plakalı otomobil, Torbalı - Bayındır kara yolunda çarpıştı.


Sürücü Orhan ve aracındaki CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile diğer aracın sürücüsü Sönmez ve yanındaki Kaniye Sönmez yaralandı.

Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

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