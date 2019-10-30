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'de 87 kaçak ile 2 organizatör yakalandı

İzmir'de 87 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

30.10.2019, 14:10

'in Çeşme, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek için hazırlık yapan 87 ile organizatör oldukları ileri sürülen 2 kişi yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme, Seferihisar ve Menderes'te göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yunan adalarına kaçış hazırlığında olan 60 Afganistan, 13 Orta Afrika, 11 Kongo ve 3 Senegal uyruklu göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, organizatör oldukları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Olayda kullanılan 2 araca da el konuldu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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