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Kebap yaparken ormanı yaktılar!

Kebap yaparken ormanı yaktılar!
Giriş Tarihi: 30.10.2019

Aydın’da yol kenarında teneke içinde ateş yakan sorumsuz piknikçiler yüzünden 5 hektarlık orman, içindeki canlılarla birlikte küle döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yol kenarında teneke kebabı yapmaya çalışan kişilerin neden olduğu yangında ormanlık alan kül oldu. Yangın, Efeler Horozköy Mahallesi Mezarlığı yakınlarında çıktı. Yol kenarında teneke kebabı yapmak isteyen vatandaşların yaktığı ateş, yolun hemen altında bulunan otluk alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü.

JANDARMA PEŞLERİNDE
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını zeytin ve çamlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında 5 hektarlık ormanlık alan zarar görürken jandarma ekipleri yangına neden olan ve olay yerinde malzemelerini bırakan piknikçileri yakalamak için çalışma başlattı.

İHSAN KARATAŞ

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