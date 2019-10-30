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'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç öldü

Manisa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 genç öldü

30.10.2019, 13:13

'nın Köprübaşı ilçesinde, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü (21) ile arkasındaki arkadaşı (23) yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Salihli- Köprübaşı karayolu Karabük Küme Evleri yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Köprübaşı'ndan Salihli yönüne giden Ali Arıcı yönetimindeki 34 PE 5479 plakalı otomobil, karşıdan gelen Hakan Çavdar'ın kullandığı 45 RM plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Çavdar olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasında yolculuk yapan arkadaşı Ahmet Yüksel ile otomobil sürücüsü Arıcı ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yüksel, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Arıcı'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin sürdüğü bildirildi. Çavdar ve Yüksel'in ölüm haberi ailelerinin yaşadığı Salihli'ye bağlı kırsal Gökeyüp Mahallesi'ni yasa boğdu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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